Поздравления на Старый Новый Год в Украине

Старый Новый Год 2020 поздравления по-украински и по-российски

Во вторник, а точнее - в ночь с 13 на 14 января 2020 в Украине традиционно празднуют "Старый" Новый Год. Без Табу предлагает Топ поздравлений со "Старым" Новым Годом.

"Старый" Новый Год вряд ли когда-нибудь станет официальным праздником, но его традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января.

Старый Новый Год 2020: Традиции празднования

Две встречи Нового года появились по причине перехода с Юлианского календаря на действующий Григорианский, разница между которыми составляет две недели. В том, что Новый Год продолжают отмечать по старому стилю, виновна православная церковь — она отказалась переходить на новое летоисчисление и столетие живет по устаревшему Юлианскому календарю.

Но люди с удовольствием "проводят" старый год в этот день, и среди прочьих традиций, всегда поздавляют друг друга. Без Табу подобрал самые душевные поздравления - прочтите, может, и вам подойдет!

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.



Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!



Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.



А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

***

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ.



Кто-то держится за печень

И с утра "Боржоми" пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру — и вот...



Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь.



Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

***

В дом приходит светлый праздник —

Это старый Новый год.

Новый год у нас проказник,

Дважды зябнет у ворот.

Снова мы его встречаем,

С нетерпением вновь ждем.

Вас сегодня поздравляем

И желаем, чтоб в ваш дом

Приходили счастье, радость.

И пускай прошедший год

Заберет с собой усталость

И потоки всех невзгод.

Новый год мечты исполнит.

Поздравляем вас! И пусть

Жизнь он красками наполнит,

Навсегда прогонит грусть.

***

Этот Старый Новый год

Пусть все лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Все, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

В "Старый" Новый Год принято засевать и щедровать

Українською мовою

Я Вам завінчую як добре жити:

Нехай вся біда від вас біжить,

Нехай Вам здорові діти ростуть,

Нехай Вам яйце знесе когут.

Щоб мали Ви всього: і в хаті і в полі,

Щоб хліба і сала ви мали доволі!

Щоб мирно жили, веселились,

Щоб вам ся вродив:

часник, як бик,

Цибуля, як дуля,

Капуста, як баба тлуста,

Овес, як кудлатий пес,

Коноплі аж до стелі і щоб не було сварки в оселі!!!

***

Я тобі побажаю

Новорічного щастя,

Може, долю вблагаю

І попрошу, як вдасться.



І посію пшеницю

Золотисту, як сонце,

Щоб тобі, білолиця,

Світив вогник в віконці.



І посію ячменем

На поріг, на загату,

Півмішка, повні жмені,

Щоб була ти багата.



І вівсом побажати

Дозволь хату бажану,

Щоби хлопці вусаті

Не чіплялись незванно.



І посію горішком

Тим лісковим, кедровим,

Щоб всміхалась хоч трішки

І щоб була здорова.



І посію травою

З усіма квіточками,

Щоб ти була Весною,

Усміхалась піснями.

***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім'я,

Щоб рік що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

***

Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!

На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік, -

Жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю на велику куделю.

Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!

Дай, Боже!