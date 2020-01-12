Поздравления на Старый Новый Год в Украине
Во вторник, а точнее - в ночь с 13 на 14 января 2020 в Украине традиционно празднуют "Старый" Новый Год. Без Табу предлагает Топ поздравлений со "Старым" Новым Годом.
"Старый" Новый Год вряд ли когда-нибудь станет официальным праздником, но его традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января.
Старый Новый Год 2020: Традиции празднования
Две встречи Нового года появились по причине перехода с Юлианского календаря на действующий Григорианский, разница между которыми составляет две недели. В том, что Новый Год продолжают отмечать по старому стилю, виновна православная церковь — она отказалась переходить на новое летоисчисление и столетие живет по устаревшему Юлианскому календарю.
Но люди с удовольствием "проводят" старый год в этот день, и среди прочьих традиций, всегда поздавляют друг друга. Без Табу подобрал самые душевные поздравления - прочтите, может, и вам подойдет!
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
***
Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень
И с утра "Боржоми" пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот...
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
***
В дом приходит светлый праздник —
Это старый Новый год.
Новый год у нас проказник,
Дважды зябнет у ворот.
Снова мы его встречаем,
С нетерпением вновь ждем.
Вас сегодня поздравляем
И желаем, чтоб в ваш дом
Приходили счастье, радость.
И пускай прошедший год
Заберет с собой усталость
И потоки всех невзгод.
Новый год мечты исполнит.
Поздравляем вас! И пусть
Жизнь он красками наполнит,
Навсегда прогонит грусть.
***
Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
В "Старый" Новый Год принято засевать и щедровать
Українською мовою
Я Вам завінчую як добре жити:
Нехай вся біда від вас біжить,
Нехай Вам здорові діти ростуть,
Нехай Вам яйце знесе когут.
Щоб мали Ви всього: і в хаті і в полі,
Щоб хліба і сала ви мали доволі!
Щоб мирно жили, веселились,
Щоб вам ся вродив:
часник, як бик,
Цибуля, як дуля,
Капуста, як баба тлуста,
Овес, як кудлатий пес,
Коноплі аж до стелі і щоб не було сварки в оселі!!!
***
Я тобі побажаю
Новорічного щастя,
Може, долю вблагаю
І попрошу, як вдасться.
І посію пшеницю
Золотисту, як сонце,
Щоб тобі, білолиця,
Світив вогник в віконці.
І посію ячменем
На поріг, на загату,
Півмішка, повні жмені,
Щоб була ти багата.
І вівсом побажати
Дозволь хату бажану,
Щоби хлопці вусаті
Не чіплялись незванно.
І посію горішком
Тим лісковим, кедровим,
Щоб всміхалась хоч трішки
І щоб була здорова.
І посію травою
З усіма квіточками,
Щоб ти була Весною,
Усміхалась піснями.
***
Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
***
Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік, -
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.
Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!
Дай, Боже!