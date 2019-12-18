Станет хуже: НАБУ и САП просят Зеленского ветировать закон о "снятии неприкосновенности"

В НАБУ и САП выступили против фейкового снятия неприкосновенности

В среду, 18 декабря, руководство антикоррупционных ведомств выступило с открытым обращением к президенту, в котором напрямую сказано, что так называемое снятие неприкосновенности в принятом Радой формате приведет к тому, что сажать взяточников из числа власть имущих станет еще сложнее.

На сайте Национального антикоррупционного бюро сказано, что Владимир Зеленский должен воспользоваться своим правом на вето в отношении закона №2237 "О снятии депутатской неприкосновенности".

Как утверждают детективы НАБУ, к заявлению которых приобщились прокуроры САП, законопроект может "снизить эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев", а некоторые его нормы и вовсе способствуют преступникам из числа нардепов избежать наказаний.

"Единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований, станет генпрокурор. Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР", - подчеркнули правоохранители.

Примечательно, что для "Слуг народа" подобное "снятие неприкосновенности" фактически обозначает полное сохранение иммунитета, ведь возглавляет ГПУ Руслан Рябошапка, которого Зеленский называл "абсолютно своим человеком". Более того, в законе присутствует хитрющая норма о том, что после получения разрешения от генпрокурора собранные до этого доказательства нельзя будет использовать.

Напомним, сегодня под слоганом о снятии депутатской неприкосновенности "Слуги народа" в Раде приняли законопроект, который фактически приводит к усилению иммунитета. "Батькивщина" и "Евросолидарнисть" воздержались от голосования за данный законопроект. Против выступила лишь фракция "Голос", т.к новый закон "концентрирует власть в руках генпрокурора и вводить контролируемую неприкосновенность".