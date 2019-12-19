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США выделит Украине 700 млн долл Украине. Что известно?

10:48
США выделит Украине 700 млн долл Украине - фото 1
США выделит Украине 700 млн долл Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 698 млн долл Украине.

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Об этом сообщает "РБК-Украине" со ссылкой на конгрессвумен Марси Каптур.

"В то время когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой, или любой администрации, вновь незаконно задержать подобную поддержку", - написала политик в Twitter.

США выделит Украине 700 млн долл Украине. Что известно? - фото 193060

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).

Как бы там ни было, но Украина получит свою помощь. Ранее Белый дом пообещал выделить Украине 250 млн долл. Подробности читайте по ссылке.

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