Сенат США готовит адский пакет антироссийских санкций

В Сенате США уже видно закат России

Американские политики собираются усилить свое давление на Россию, в открытую признавая ее страной, от деструктивных действий которой нужно защищаться. В рамках укрепления нацбезопасности США сенаторы и конгрессмены готовятся ввести новые и новые санкции против РФ.

В среду, 18 декабря, комитет по иностранным делам Сената США в целом проголосовал за большой пакет санкций против России.

Предложение политиков вести еще больше ограничительных мер против российских террористов и компаний включили в документ под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля".

Для русских предложение сенаторов может считаться абсолютным адом, поскольку американцы включили в пакет всех инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа за пределами РФ, а также предложили усилить санкции против госдолга России перед Штатами. Если американцы прекратят покупать российские ценные бумаги, на такой же шаг с очень высокой долей вероятности пойдут и другие цивилизованные страны. Для живущей в кредит страны-бензоколонки это означает только одно - схлопывание экономики с дальнейшим проеданием пенсионных фондов и запрашиванием куриные ляжек в виде гумпомощи для пропитания нищего населения.

Что касается персональной ответственности за совершенные преступления, то в санкционный документ внести 24 боевика из ФСБ, которые причастны к атаке в Керченском проливе, а также ряд российских политических деятелей, олигархов и других причастных к незаконной и коррупционной деятельности в РФ. Полный перечень физлиц, которые попадут под американский каток, неизвестен.

Для того же, чтобы американцы приняли законопроект, за него должны проголосовать сенаторы в полном составе, а затем подпись под ним должен поставить Дональд Трамп.