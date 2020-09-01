США введут санкции против "верхушки" Беларуси – СМИ

США введут санкции против элиты Беларуси – СМИ

Правительство США рассматривает возможность введения санкций против семи белорусов, причастных к фальсификациям выборов и разгону протестов в Беларуси.

Об этом в интервью СМИ сообщил чиновник Госдепартамента, пожелавший остаться анонимным.

"У нас есть группа из семи человек, в отношении которых мы работаем с Минфином для пакета доказательств", - рассказал инсайд, акцентировав внимание на "воспитательной" функции санкций.

"Это минимальное усилие не только назвать имена и опорочить, а показать, что когда у людей воруют результаты выборов и совершают насилие против мирных демонстрантов, которые осуществляют основные свободы собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность",- добавил источник.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

31 августа страны Балтии ввели санкции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.