Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко

Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко

Страны Балтии ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сторонников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В понедельник МИД Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы сообщили об одобрении санкций против белорусских чиновников, которые объявлены персонами нон грата в этих государствах", - сообщает издание.

В общей сложности в черный список попали около 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который объявил себя президентом. Помимо "Бацьки", санкционные списки пополнили имена главы администрации президента Беларуси, представителей ЦИК РБ, министра юстиции, глав МВД и КГБ и пр.

В дальнейшем этот список скорее-всего будет пополняться.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.