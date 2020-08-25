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ЕС не включил Лукашенко в санкционные списки – СМИ

13:50
ЕС не включил Лукашенко в санкционные списки – СМИ - фото 1
ЕС не включил Лукашенко в санкционные списки – СМИ

Европейский союз не включил имя президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционные списки.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал работник СМИ в Twitter.

ЕС не включил Лукашенко в санкционные списки – СМИ - фото 204432

Что было ранее?

9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

Несмотря на давление Запада и неутихающие протесты, Александр Лукашенко продолжает удерживать власть и грозит разогнать оппозицию с помощью армии.

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