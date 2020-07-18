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США продадут Украине 16 военных катеров: Раскрыты детали

18 июля, 18:59
США продадут Украине 16 военных катеров: Раскрыты детали - фото 1
США продадут Украине 16 военных катеров: Раскрыты детали

США продадут Украине 16 военных катеров для нужд обороны в акватории Черного и Азовского морей.

Украина купит три крупные партии оружия у США

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров "Марк VI", а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в размере 600 млн. долл. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках безопасности помощи США по соответствующим американским программам. Остальные катера могут быть закуплены правительством Украины в США в рамках программы "Международные военные продажи" (FMS)", - говорится в сообщении.

США продадут Украине 16 военных катеров: Раскрыты детали - фото 202921

Как подчеркнули в МИД, "Mark VI" - это очень скоростные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Данное плавсредство может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км / ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.

Напомним, США выделят Украине вооружения на $125 млн.

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