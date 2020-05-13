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Украина купит три крупные партии оружия у США

14:00
Украина готовит договор с США о закупках оружия - фото 1
Украина готовит договор с США о закупках оружия

Спустя более чем год после смены власти в Украине наши политики озаботились продолжением закупок вооружения у Штатов. В данный момент юристы и дипломаты готовят соглашение о возобновлении практики покупки летального и нелетального оружия.

Об этом в интервью изданию "День" заявил посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко, по словам которого практику закупки вооружений у американских партнеров официальный Киев хочет продолжать.

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Как утверждает дипломат, первый в истории случай прямой закупки противотанковых комплексов Javelin состоялся в начале прошлого года, еще при власти Порошенко. Теперь же, спустя почти полтора года, Украина намерена выйти на весьма значительные объемы поставок вооружений.

- Есть еще некоторые другие типы оружия, которые особенно важны сегодня на Донбассе для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать... но это делается и, думаю, эти закупки будут сделаны в течение года, - отметил Ельченко.

Кроме того, по словам посла, продолжают работу программы военной помощи США Украине. На днях американцы должны принять решение о выделении очередной запланированной части помощи. Чтобы это произошло, в Киеве должны отчитаться о выполнении всех условий для получения средств - проведении реформы министерства обороны и системы оборонных закупок.

- Приоритетом этого года должно быть усиление безопасности на море. Именно в акватории Азовского и Черного морей. Речь идет о кораблях Mark VI. Львиная доля средств, выделяемых на помощь Украине, пойдет на финансирование поставок именно Военно-морским силам ВСУ. Также не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island. Два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года. А в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа. Возможно, коронавирус несколько затормозил технический процесс подготовки, но этот вопрос не снят с повестки дня и, поверьте, все договоренности будут реализованы, - подчеркнул Ельченко.

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День
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