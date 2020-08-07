США официально обвинили Коломойского в краже и отмывании 5,5 миллиардов долларов

Штаты выдвинули Коломойскому официальные обвинения

Вечер четверга, 6 августа, стал по-настоящему плохим как для олигарха Игоря Коломойского, так и для президента Владимира Зеленского. Проблемы из-за уголовного преследования владельца группы "Приват" в США могут начаться у обоих.

Так, в министерстве юстиции США выступили с официальным обвинением бывшего хозяина "ПриватБанка" в многомиллиардных хищениях средств стабилизационных кредитов НБУ, а также последующих отмываниях этих денег в США и по всему миру.

Как написали журналисты The Washington Post, по данным следствия, федеральные агенты Штатов отслеживали миллиарды долларов, которые были направлены в их страну от компаний Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова для покупки недвижимости. Началом преступной схемы олигархов следователи считают 2008 год. Завершили отмывание более 5,5 миллиардов долларов бывшие владельцы крупнейшего банка Украины в 2013-м.

Примечательно, что в выводе украденных средств, согласно расследованиям американских аудиторских фирм и самих правоохранителей, участвовали и офшорные компаний, оформленные на президента Зеленского.

Дополнительные доказательства одной из самых масштабных махинаций за всю историю Украины федералы обнаружили в ходе обысков фирмы в Кливленде, владельцем которой и является Коломойский.

Теперь же Штаты вполне могут объявить прекрасно себя чувствующего в нашей стране олигарха в международный розыск. Как в таком случае будет действовать официальный Киев, неизвестно.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем.