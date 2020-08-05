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Готовится подозрение: ФБР обыскала офисы Коломойского в США

12:40
Коломойскому следует напрячься - фото 1
Коломойскому следует напрячься

Расследование уголовного дела, открытого американскими правоохранителями против украинского олигарха, продолжается. И уже в ближайшее время Коломойскому могут официально объявить о подозрении в отмывании средств, полученных преступным путем.

Во вторник, 4 августа, спецагенты ФБР пришли с обысками в офисы компании Optima Кливленде и Майами, где олигарх скупал недвижимость за счет выведенных из Приватбанка денег.

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По словам работницы бюро расследований Вики Андерсон-Грегг, расследование деяний Коломойского в Кливленде можно назвать широкомасштабным.

- Разбирательство продолжается уже достаточно длительное время. Коломойский является руководителем группы "Приват", большой украинской бизнес-компании, а руководители компании также входят в состав Optima, - заявила спецагент.

Компания Optima была одной из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. За последние несколько лет она продала большую часть своей недвижимости.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.

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Игорь Коломойский ПриватБанк уголовное дело США ФБР Новости
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