СOVID-19 нанес жесточайший удар по Украине: Что изменилось?

СOVID-19 нанес жесточайший удар по Украине: Что изменилось?

В субботу, 29 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. К сожалению, не обошлось без антирекордов.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"В Украине зафиксирован 2481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки. 29 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 116 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2492 летальные, 56138 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 2481 новый случай. всего проведено 1516712 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1055 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.