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Сотни миллионов: посчитаны траты кандидатов на выборы

Вчера, 21:49
Сотни миллионов: посчитаны траты кандидатов на выборы - фото 1
Сотни миллионов: посчитаны траты кандидатов на выборы

Движение "Чесно" посчитало траты политиков на избирательную кампанию в Раду.

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По данным источников, общая сумма на агитацию кандидатов составляют около полмиллиарда гривен. При разделе их по партиям, мы получаем следующую картину: "Слуга народа" - 96,9 млн. грн., "РП" Ляшко (!) – 73 млн. грн, "Голос" Вакарчука - 71,6 млн. грн., Украинская стратегия Гройсмана" - 61,2 млн. грн, "Оппозиционный блок" - 55 млн. грн., "Евросоль" Порошенко - 47,2, "Батькивщина" Тимошенко - 35 млн.

Однако, отмечается в отчете, эти траты будут увеличиваться . К тому же на данный момент у СМИ отсутствуют данные о финансировании агитации других политсил.

Напомним, соугруппа "Рейтинг" опубликовала премьерские симпатии украинцев. Итак, по мнению большинства главой Кабмина должен стать…..

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