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Он - будущий премьер: украинцы назвали имя

15:30
Он - будущий премьер: украинцы назвали имя - фото 1
Он - будущий премьер: украинцы назвали имя

Соугруппа "Рейтинг" опубликовала премьерские симпатии украинцев. Итак, по мнению большинства главой Кабмина должен стать…..

ЦИК назвала партию № 1. Кто же это?

,,,,,Юрий Бойко. "Оппозииционер" набрал аж 13%. На втором месте Юлия Тимошенко со своими 11%, на третьем – нынешний премьер Владимир Гройсман. А дальше симпатии разделились следующим образом: 7% набирает Игорь Смешко, 6% - Дмитрий Разумков, 5% - Святослав Вакарчук, 4% - Петр Порошенко, Анатолий Гриценко и Михаил Саакашвили, 3% - Олег Ляшко, по 2% - Андрей Садовый и Александр Вилкул.

Напомним, социологи опубликовали свежие рейтинги политсил. Результат удивляет: "Слуга народа" теряет голоса, а "За життя" стала еще популярнее.

По данным соцгруппы "Рейтинг" партия Зеленского набирает 45,3%, потеряв за две недели 2% голосов. А вот серебряный призер "За життя" наоборот стал популярнее, набрав дополнительный процент и получив таким образом 12,1%.

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Выборы в Раду 2019 Петр Порошенко Юрий Бойко Юлия Тимошенко Дмитрий Разумков рейтинг Новости Украина
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