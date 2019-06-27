Он - будущий премьер: украинцы назвали имя

Он - будущий премьер: украинцы назвали имя

Соугруппа "Рейтинг" опубликовала премьерские симпатии украинцев. Итак, по мнению большинства главой Кабмина должен стать…..

,,,,,Юрий Бойко. "Оппозииционер" набрал аж 13%. На втором месте Юлия Тимошенко со своими 11%, на третьем – нынешний премьер Владимир Гройсман. А дальше симпатии разделились следующим образом: 7% набирает Игорь Смешко, 6% - Дмитрий Разумков, 5% - Святослав Вакарчук, 4% - Петр Порошенко, Анатолий Гриценко и Михаил Саакашвили, 3% - Олег Ляшко, по 2% - Андрей Садовый и Александр Вилкул.

Напомним, социологи опубликовали свежие рейтинги политсил. Результат удивляет: "Слуга народа" теряет голоса, а "За життя" стала еще популярнее.

По данным соцгруппы "Рейтинг" партия Зеленского набирает 45,3%, потеряв за две недели 2% голосов. А вот серебряный призер "За життя" наоборот стал популярнее, набрав дополнительный процент и получив таким образом 12,1%.