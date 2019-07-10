Зеленского народ полюбил еще больше - опрос

Зеленского народ полюбил еще больше - опрос

За месяц украинцы стали еще больше поддерживать президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает соцгруппа Рейтинг.

По данным социологов, в мае действия Зеленского "одобряли вполне" лишь 17% украинцев и 22% лишь "скорее одобряли". Однако уже через месяц эти показатели возросли до 32 и 35 %.

Отметим, что больше всего Зеленского поддерживают лица от 18 до 50 лет.

Ранее "Рейтинг" уже заявлял, что нынешний президент является самым любимым политиком украинцев.

Ему доверяют 63% (почему не 73% - прим.ред) и не верят 25 %, что весьма символично.

А вот других политиков любят куда меньше. Так, лидеру "Голоса" Святославу Вакарчуку доверяет лишь 24% при антипатии в 57%, Юрию Бойко - 21% и 62%, Юлии Тимошенко - 19% и 74%, премьеру Гройсману - 19% и 72%, экс-гаранту Петру Порошенко - 14% ( не 25% - прим. ред) и 81%.

Весьма характерно, что лидер "Евросоли" станлартно назодится на дне симпатий украинцев. Аналогичная ситуация была и в 2018 г. Правда, со временем он смог частично отвоевать доверие избирателя. Но это не помогло.