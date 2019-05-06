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Сотни миллионов: Порошенко посчитал свои деньги

06 мая, 19:30
Сотни миллионов: Порошенко посчитал свои деньги - фото 1
Сотни миллионов: Порошенко посчитал свои деньги

Петр Порошенко с начала 2019 г задекларировал треть миллиарда гривен.

Порошенко попрощался с амбициями

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Единый реестр деклараций.

Если верить документу, за неполный год президент обогатился на 325 млн. грн. за счет: дивидендов в акционерного общества "Прайм Эссетс Кэпитал (210,1 млн), возврата Минфином стоимости приобретения облигаций госзайма и прибыли от погашения все тех же ОВГЗ.

Дополнение к состоянию Порошенко составили процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке (4,3 млн) и возмещения морального вреда от публицистических материалов ВВС (1,8 млн).

Напомним, Петр Порошенко продал крупный ТРЦ в Кишеневе.

Молдавская компания "Twins Estate S.R.L." выкупила пакет акций АО "Gemenii S.A.", которым владел нынешний президент Украины.

Договор о купле-продаже уже одобрен местным Советом по конкуренции и вступил в силу. Сумма сделки, имя продавца и пр. подробности покупателем, увы, не сообщаются. Пока известно лишь, что "Gemenii S.A." продолжит работу в обычном режиме.

А вот о самом покупателе мы можем кое-что сказать. По данным источников, "Twins Estate S.R.L." принадлежит могущественному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку, который является деловым партнером Порошенко.

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