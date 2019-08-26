День Независимости 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе Партия Слуга народа

Сократить нардепов?: у Зеленского вынесли вердикт

17:30
Сократить нардепов?: у Зеленского вынесли вердикт - фото 1
Сократить нардепов?: у Зеленского вынесли вердикт

Команда Зе подтвердила свое намерение сократить количество народных депутатов.

"Слуга народа" увеличит силы. Несмотря на ЦИК

Об этом рассказал представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"По поводу этого законопроекта (об уменьшении количества депутатов, - прим. ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - заявил политик.

Отметим, что несмотря на декларирование сокращения нардепов, Команда Зе не против повысить их зарплату. По мнению главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, народные избранники должны получать от 36 до 50 тыс грн.

Правда, вместе с повышением зп, по его мнению должна прийти и ответственность. За что? Ответ узнаете здесь.

Напомним, у Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа нардеп Руслан Стефанчук Верховна Рада Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Вакарчук объединится с Зеленским - заявление - фото 1
Вакарчук объединится с Зеленским - заявление
16:30
ГПУ заступилась за человека Януковича - ФОТО - фото 1
ГПУ поддержала соратника Януковича - ФОТО
14:30
"Парахоботики узбагойтесь": Богдан «оправдался» за Сен-Тропе - фото 1
"Парахоботики узбагойтесь": Богдан "оправдался" за Сен-Тропе
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...