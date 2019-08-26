Сократить нардепов?: у Зеленского вынесли вердикт

Сократить нардепов?: у Зеленского вынесли вердикт

Команда Зе подтвердила свое намерение сократить количество народных депутатов.

Об этом рассказал представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"По поводу этого законопроекта (об уменьшении количества депутатов, - прим. ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - заявил политик.

Отметим, что несмотря на декларирование сокращения нардепов, Команда Зе не против повысить их зарплату. По мнению главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, народные избранники должны получать от 36 до 50 тыс грн.

Правда, вместе с повышением зп, по его мнению должна прийти и ответственность. За что? Ответ узнаете здесь.

Напомним, у Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает.