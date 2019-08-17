Разумков пригрозил "слугам народа". Известно за что
Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков пригрозил нардепам своей партии жесткой ответственностью за возможные проступки.
Об этом политик заявил в интервью "Новое время".
"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - заявил он Разумков.
И тут же в очередной раз подчеркнул, что в "парламенте не будет неприкасаемых". Возможно ли это? Да, если депутаты лишатся неприкосновенности и если нашу правоохранительную систему постигнет скоропостижная реформа (что вряд ли).
Отметим, что "Слуга народа" еще во время избирательной кампании попала в целый ряд скандалов. Некоторых фигурантов все же исключили из партии, но далеко не всех.
А дальше - больше. Уже после выборов, вероятный глава будущей фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что среди "зеленых" возможно и есть люди с пророссийскими взглядами. Однако их вскоре перевоспитают. А вот как именно - другой вопрос.
Напомним, "слуги народа" загорали вместо школы: подробности курьеза.