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Разумков пригрозил "слугам народа". Известно за что

21:30
Разумков пригрозил "слугам народа". Но не всем - фото 1
Разумков пригрозил "слугам народа". Но не всем

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков пригрозил нардепам своей партии жесткой ответственностью за возможные проступки.

В "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?

Об этом политик заявил в интервью "Новое время".

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - заявил он Разумков.

И тут же в очередной раз подчеркнул, что в "парламенте не будет неприкасаемых". Возможно ли это? Да, если депутаты лишатся неприкосновенности и если нашу правоохранительную систему постигнет скоропостижная реформа (что вряд ли).

Отметим, что "Слуга народа" еще во время избирательной кампании попала в целый ряд скандалов. Некоторых фигурантов все же исключили из партии, но далеко не всех.

А дальше - больше. Уже после выборов, вероятный глава будущей фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что среди "зеленых" возможно и есть люди с пророссийскими взглядами. Однако их вскоре перевоспитают. А вот как именно - другой вопрос.

Напомним, "слуги народа" загорали вместо школы: подробности курьеза.

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Партия Слуга народа нардеп Дмитрий Разумков Верховна Рада Новости Украина
Новое время
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