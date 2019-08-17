Разумков пригрозил "слугам народа". Известно за что

Разумков пригрозил "слугам народа". Но не всем

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков пригрозил нардепам своей партии жесткой ответственностью за возможные проступки.

Об этом политик заявил в интервью "Новое время".

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - заявил он Разумков.

И тут же в очередной раз подчеркнул, что в "парламенте не будет неприкасаемых". Возможно ли это? Да, если депутаты лишатся неприкосновенности и если нашу правоохранительную систему постигнет скоропостижная реформа (что вряд ли).

Отметим, что "Слуга народа" еще во время избирательной кампании попала в целый ряд скандалов. Некоторых фигурантов все же исключили из партии, но далеко не всех.

А дальше - больше. Уже после выборов, вероятный глава будущей фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что среди "зеленых" возможно и есть люди с пророссийскими взглядами. Однако их вскоре перевоспитают. А вот как именно - другой вопрос.

Напомним, "слуги народа" загорали вместо школы: подробности курьеза.