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Смена правительства оставила Украину без кредита МВФ

10:00
В МВФ недовольны отставкой кабмина и увольнением Рябошапки - фото 1
В МВФ недовольны отставкой кабмина и увольнением Рябошапки

Пока у Зеленского решают проблемы с падением рейтинга и меняют новые лица на забытые старые, украинские кредиторы раздумывают, стоит ли выделять транши кредита нашей стране. И пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии.

Как утверждают источники издания Bloomberg, в МВФ решили провести переговоры о сотрудничестве с Украиной фактически с нуля, поскольку все договоренности о кредитовании были заключены с другим правительством.

Новый премьер и министр иностранных дел хотят открыть подачу воды в Крым

По данным влиятельного СМИ, замена лиц во власти под защитой Зеленским нового состава Кабмина весьам серьезно сказалась на настроении инвесторов, а также привела к еще большему недоверию со стороны избирателей Зе команды.

Еще больше напрягла западных чиновников отставка Руслана Рябошапки, который так или иначе получал поддержку от США. Теперь же кредиторы увидели еще большие возможности для олигархов, получивших возможность решать в нужную сторону с уголовными делами, дергая за ниточки Зеленского и нового генпрокурора. Кроме того, в ближайшее время суд должен принимать решение по ПриватБанку, а с нужным Коломойскому прокурором олигарх может получить огромные многомиллиардные компенсации.

Как известно, новый министр финансов Игорь Уманский объявил о том, что намерен сотрудничать с МВФ, а для этого готов встретиться с кредиторами. Но получение нашей страной кредита в 5,5 миллиарда долларов при этом отстрочили на несколько месяцев.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В тот же день нардепы проголосовали за назначение нового состава Кабмина, который возглавил Денис Шмыгаль.

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Новости Украина
Bloomberg
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