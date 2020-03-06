Новый премьер и министр иностранных дел хотят открыть подачу воды в Крым

Новый глава МИД вместе с премьером хотят подавать воду в Крым

В первый же день после своих назначений "абсолютно проукраинские" члены Кабмина тут же показали, что намерены реализовывать свои недальновидные планы по работе с русскими. Причем противодействия со стороны других чиновников они вряд ли встретят.

Так, в эфире телеканала "1+1" ставший главой министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что рассматривает подачу воды в Крым как "инструмент деоккупации".

Аргументировал он это совсем бесхитростно: "нужно просто рассматривать эту помощь русским именно как инструмент деоккупации".

Парируя высказывание нардепа от "Голоса" Юлии Клименко о том, что открытый кран приведет к усилению позиции армии РФ на полуострове, а за потребление воды террористы платить не будут, или же заставят Киев принимать платежки с указанием "российского Крыма", Кулеба заявил:

"Нет. Я сказал ... Можно предоставлять, можно не предоставлять, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации".

На той же позиции стоит и премьер-министр Шмыгаль, который "хочет спасти украинцев от гуманитарной катастрофы".

- Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Непредставление туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не перекроем воду для украинцев. Мы не можем не давать воду украинцам, - безапелляционно заявил глава Кабмина.

И хотя Шмыгаль потом долго рассказывал о том, что его слова "не так поняли", а подавать воду он не хотел, судя по всему, пришедшие к власти чиновники еще более активно, чем при Гончаруке, будут внедрять политику одностороннего призыва Кремля к миру, а для задабривания готовящегося к войне оккупанта постараются минимизировать последствия агресии в Украине для русских.

По крайней мере, желание помочь Москве содержать захваченную ею территорию, выглядит именно так. Ведь по всем международным законам обеспечивать жителей оккупированных земель должны именно агрессоры. Более того, для подачи воды в Крым наша страна будет вынуждена бесплатно тратить ресурсы и деньги, не получая ничего взамен, кроме рассказов о том, что "Крым - исконно русская территория".