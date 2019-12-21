"Слуги народа" ярко отожгли на корпоративе – ФОТО, ВИДЕО

"Слуги народа" ярко отожгли на корпоративе – ФОТО

В пятницу, 20 декабря, "слуги народа" отгуляли новогодний корпоратив в столичном клубе "CHI". Рассказываем, чем он запомнился.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, на мероприятии собралось около 500 человек. Помимо рядовых "слуг", на празднестве присутствовала и "рыба" по-крупнее. В частности, там заметили президента Украины Владимира Зеленского, главу ОПУ Андрея Богдана и первого помощника гаранта Сергея Шефира.

Уважаемых гостей развлекал целый ряд звезд: ведущая Екатерина Осадчая, Тина Кароль, Jerry Heil и пр.

Но не обошлось без происшествий…

Незадолго до начала банкета, в сети начал распространятся призыв Георгия Туки (экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – прим. ред.) подойти к клубу и "прикоснуться к неприкасаемым" (т.е. депутатам - прим. ред.).

"Уважаемые друзья! Сегодня в 20:00 новогодняя встреча "Слуг народа" с народом! Для желающих прикоснуться к "неприкасаемым" - вход (почти) свободен! Ночной клуб CHI, Парковая дорога 16 (бывшая вертолетная площадка Януковича)", - написал он Facebook.

Однако призыв Туки остался без ответа. То ли всем было все равно, или же охрана с ограждениями возымела успокаивающий эффект, но факт остается фактом: вечер прошел достаточно спокойно.

Правда, имела место другая неприятная история: по словам очевидцев, во время гулянки Владимир Зеленский сделал нелестное замечание одному из нардепов из-за желания "выписать себе на округ кучу денег".

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал один из депутатов "СН".

Александр Трухин

Как уточняют источники, при распределении субвенций на регионы, нардеп Александр Трухин заложил почти 270 млн грн на свой избирательный округ, что в свою очередь очень не понравилось президенту.

Напомним, "слуги народа" загорали вместо школы: подробности курьеза.