"Слуги народа" извинились за "Тупую овцу", но поддержали скандального Бужанского

Слуга народа поддержала своего депутата-ватника

Партия "Слуга народа" продемонстрировала навыки гибридных извинений, прокомментировав скандал с участием своего нардепа - Макса Бужанского.

Что произошло

На днях в издании "Новое время" вышло интервью с главой партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым. Автор материала - журналистка Ольга Духнич - в беседе с политиком резонно отметила наличие в списке партии токсичных персонажей. Одним из таких она назвала блогера из Днепра, прописавшегося на канале Медведчука, - Макса Бужанского. Она назвала его ностальгирующим по Совку и симпатизирующим Януковичу. Хотя все это подтверждалось ранее постами самого Бужанского, он, будучи уже в новом для себя статусе - избранного народного депутата - возмутился. Но при этом повел себя как тупой баран. Бужанский назвал Ольгу Духнич "тупой овцой", а ее журнал - одиозным.

После этого, собственно, и вспыхнул скандал. При этом Духнич поддержали многие журналисты (даже избранные в парламент от "Слуги народа"), а на стороне Бужанского выступили одиозные персонажи - Влащенко, Портнов и еще один токсичный будущий нардеп - Александр Дубинский.

Токсичные "слуги народа" объединяются в общей борьбе

Реакция Слуги народа

Поскольку скандал разгорелся в воскресенье, официальная реакция партийных боссов Макса Бужанского появилась только в понедельник - 19 августа.

В резолютивной части авторы анонимного партийного телеграм-канала признали наличие скандала и заявили, что принесли свои пардоны не только самой Духнич, но и ее журналу.

Гибридное заявление партии Бужанского по поводу скандала

Однако далее последовада дичь. Авторы воззвания признали, что хорошо понимают слова и мотивацию Бужанского в его желании оскорбить журналистку. Также "Слуги народа" попытались все свести к вопросам оценочных суждений и ярлыков, то есть - повесить всю вину на журналистов и максимально вывести из-под удара своего депутата-ватника.

При этом сути сказанного Духнич о ватности и токсичности Макса Бужанского ни Разумков на прошлой неделе, ни партия "Слуга народа" сейчас никак не комментировали. А стоило бы, ведь наличие в списках нардепов таких одиозных персонажей бросает тень и на политическую силы, и на президента Зеленского, ведь Бужанский заехал в Раду только на имени комика, других же заслуг у него нет.

СМИ не нужны?

Отметим, что хотя президент Зеленский не руководит страной еще и 100 дней, его команда уже отметилась несколькими громкими скандалами со СМИ. Сначала замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассылал журналистами фейковое заявление (по сути) совего шефа - Андрея Богдана - об отставке, потом уже сам Богдан заявлял, что журналисты новой власти особо и не нужны, поскольку власть способна сама коммуницировать с народом посредством соцсетей. Если это будет в будущем происходить так, как делает Бужанский сейчас, то, похоже, у нас ПРОБЛЕМЫ.