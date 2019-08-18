Депутат Зеленского грязно оскорбил журналистку и был наказан

Бужанский вызвал гнев журналистов

Порицанием. Правда, не всеобщим, однако редакция Без Табу надеется, что эта выходка скандального блогера Бужанского наконец-то станет поводом обратить на его поступки и слова внимание.

Бывший блогер, а теперь - народный депутат от президентской партии "Слуга Народа" Макс Бужанский - вляпался в громкий скандал.

Не то, чтобы для него это что-то новое, но все же. В воскресенье у себя на канале в телеграме он написал грязную эксападу в адрес журналистки Ольги Духнич, назвав ее "тупой овцой". Приступи истерии нардепа вызвало озвученное журналисткой информация, что Макс Бужанский не скрывает своей "ватности", ностальгии по Януковичу, любви к "русскому миру" и прочее.

Грязный пост ватника Бужанского был спровоцирован интервью его партийного босса - Дмитрия Разумкова изданию "Новое время", в котором Ольга Духнич упомянула о токсичности будущего нардепа

Духнич в долгу не осталась, сравнив Бужанского с голубем, который гадит человеку на рукав, потому как подобная опция заложена в его натуре.

Также Духнич заметила, что не держит на Бужанского зла, однако перез ее журналом скандалист должен извиниться.

Ироничую журналистку поддержали многие коллеги и пользователи соцсетей. Правда, их реакция была более резкой.

Отметим, что Макс Бужанский - действительно не скрывал своей "ватности", любви к Януковичу, сотрудничеству с каналами Медведчука и прочими "подвигами", за которые, как минимум, должен был быть подвергнут остракизму в любом цивилизованном обществе. Тем не менее, скандального блогера взяли в ряды "Слуги народа" и через несколько дней этот клоун станет народным депутатом.

Таким образом, нахождения в рядах партии Макса Бужанского бросает тень не только на "Слугу народа", всех его коллег и Верховну Раду 9 созыва, но и на президента Зеленского, ведь избран Бужанский только благодаря тому, что шел на выборах в рядах "Зе-команды". А это значит, что в партии должны в ближайшее время принять меры и отрешить от себя столь токсичного персонажа.