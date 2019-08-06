"Слуга народа" Жан Беленюк попал в сексистский скандал

Жан Беленюк зашкварился в качестве нардепа уже дважды

Один из лучших борцов мира, который решил податься в политику, поскольку заработки там куда выше, чем в спорте, Жан Беленюк, начал шквариться ещё до начала работы Верховной Рады девятого созыва.

Так, на своей странице в Instagram новоиспеченный нардеп опубликовал фото с совершенно нелепым комментарием, который унижает представительниц прекрасной половины человечества.

"Бабе-цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов. Всем позитивного воскресенья", - подписал фото Беленюк, на котором изображён с медалью в одной руке и цветами в другой.

Судя по всему, Беленюк за неделю тренинга в Трускавце сумел перенять стиль юмора у авторов "95 квартала", потому и шутеечка вышла так себе. Ещё и оскорбительной.

О чем не преминули упомянуть комментариях пользователи «Инсты», указав нардепу, что его изречение является откровенно сексистским и оскорбляет украинских спортсменок, ведь они тоже могут побеждать в спортивных состязаниях и получать медали.

Напомним, недавно Жан Беленюк заявил журналистам о том, что народные депутаты получают зп, соответствующую "то ли минимальной зарплате, то ли прожиточному минимуму - 30 тысяч гривен".