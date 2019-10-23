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Александр Ткаченко оправдался за особняк в Киеве

17:00
Александр Ткаченко оправдался за особняк в Киеве - фото 1
Александр Ткаченко оправдался за особняк в Киеве

"Слуга народа»" Александр Ткаченко оправдался за "незадекларированный" особняк в Киеве. По словам нардепа, он не является его владельцем.

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Об этом политик заявил в интервью "Бигус.инфо".

"Во-первых, я не владею домом. Во-вторых, арендую его, и не тот, который на фото, а другой. В-третьих, арендовал его этим летом. Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался там спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой решили арендовать на летний период там дом", - рассказал Ткаченко и раскрыл детали аренды.

"Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отражена в декларации за текущий год", - добавил "слуга народа".

Напомним, 20-21 октября активист Ярослав Бондаренко заснял особняк Александра Ткаченко на Трухановом острове (Киев – прим. ред.). При проведении проверки оказалось, что тот не внесен в декларацию за 2018 г.

После дополнительного изучения открытых данных было установлено, что "слуга народа" с 2016 г. регулярно посещал указанный район.

21 октября издание "Судебный репортер" предоставило упомянутые доказательства НАБУ с просьбой открыть дело по ст. ст. 366-1 УКУ (Декларирование заведомо неправдивой информации).

Напомним, "слуг народа" проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ.

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Киев Александр Ткаченко Партия Слуга народа Е-декларирование Новости Украина
Бигус.инфо
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