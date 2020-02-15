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"Слуга народа" создаст свое ТВ: Раскрыты детали

14:46
"Слуга народа" создаст свое ТВ: Раскрыты детали - фото 1
"Слуга народа" создаст свое ТВ: Раскрыты детали

Партия "Слуга народа" планирует создать свой интернет-канал "Слуга-ТВ.

Больше, чем у Зеленского: Юлия Мендель назвала свою зарплату – ВИДЕО

Об этом заявила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По словам политика, студию канала разместят в КВЦ "Парковый", который является официальным офисом партии.

По задумке создателей канала, на нем будут отвечать отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов. Кроме ТВ, слуги народа планируют профинансировать создание собственной газеты.

Напомним, что за последние месяцы между Командой Зе и СМИ сложились достаточно напряженные отношения. Во-первых, в "Слуге народ"а неоднократно подчеркивали "бесполезность" журналистов для коммуницирования общества и власти; во-вторых, многих общественных деятелей смущает одиозный законопроект "слуг" о СМИ; во-вторых, пресс-служба ОПУ неоднократной попадала в скандалы; самые известные из них связаны с особой Юлии Мендель.

За недолгий срок своего пребывания на посту пресс-секретаря президента, Мендель успела обвинить ВСУ в обстреле Донбасса, толкнуть журналиста Радио Свобода и допусть пару грамматических ошибок.

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