"Слуга народа" предложила запретить Telegram в Украине: Что происходит?

"Слуга народа" предложила запретить Telegram: Что происходит?

Нардеп от Слуги народа Виктория Подгорная предложила запретить Telegram в Украине из-за распространения "преступной информации".

Об этом политик написала в Facebook.

"Друзья, есть вопрос. Как вы относитесь к идее закрытия Телеграмма - учитывая его бэкграунд так сказать? Почему ОК (соцсеть "Одноклассники" – прим. ред), ВКонтакте закрыты, а Телеграм цветет и распространяется, хотя часто используется сомнительных, а иногда и в преступных целях?", - написала нардеп.

Позже она удалила свой пост. Отметим, что "слуги народа" довольно давно задумали создание некоего украинского аналога Роскомнадзора. И этому не стоит удивляться, ведь у Команды Зе отношения со СМИ не задались еще с самого начала.

Еще до президентских выборов Владимир Зеленский, желая сберечь электорат, старался как можно реже показываться перед прессой. Уже после победы и инаугурации, гарант умудрился попасть еще в несколько неприятных историй. И как будто этого было мало, экс-глава ОПУ Андрей Богдан решил подлить масла в огонь, заявив, что Команде Зе не нужны журналисты.