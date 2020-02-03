"Слуга народа" откроет новую школу для депутатов

"Слуга народа" откроет новую школу для депутатов

Партия "Слуга народа" организует новую школу для депутатов. Но есть один нюанс.

Об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко.

"Мы приглашаем 15 числа (февраля – прим. ред.) прессу на 3-й этап съезда. Будут (рассматриваться, – прим. ред.) изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом. И параллельно с этим будет очень неординарное событие впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины", - заявил Корниенко.

Александр Корниенко

Как уточнил политик, для местных депутатов учеба продлится 1 день, для местных голов – 2 дня.

Напомним, что т.н "школа депутата" от Команды Зе уже давно стала притчей во языцех. Так, во время легендарных занятий в Трускавце учеников просили найти оленя, поскакать на одной ноге и совершать прочие, не совсем понятные действия. А о полезности тамошних советов и вовсе можно слагать целые сказания.