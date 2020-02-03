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"Слуга народа" откроет новую школу для депутатов

17:30
"Слуга народа" откроет новую школу для депутатов - фото 1
"Слуга народа" откроет новую школу для депутатов

Партия "Слуга народа" организует новую школу для депутатов. Но есть один нюанс.

Трускавец-2: "Слуга народа" пошлет своих депутатов в школу

Об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко.

"Мы приглашаем 15 числа (февраля – прим. ред.) прессу на 3-й этап съезда. Будут (рассматриваться, – прим. ред.) изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом. И параллельно с этим будет очень неординарное событие впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины", - заявил Корниенко.

'Слуга народа' откроет новую школу для депутатов - фото 195283

Александр Корниенко

Как уточнил политик, для местных депутатов учеба продлится 1 день, для местных голов – 2 дня.

Напомним, что т.н "школа депутата" от Команды Зе уже давно стала притчей во языцех. Так, во время легендарных занятий в Трускавце учеников просили найти оленя, поскакать на одной ноге и совершать прочие, не совсем понятные действия. А о полезности тамошних советов и вовсе можно слагать целые сказания.

 

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Александр Корниенко Партия Слуга народа школа Новости Украина
Украинская правда
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