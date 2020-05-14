"Слуга народа" от Коломойского подал в суд на Разумкова и Гетманцева

У Коломойскогои части "слуг" знатно пригорело после принятия закона

В четверг, 14 мая, вышедший из фракции "Слуга народа" мажоритарщик Антон Поляков накатал судебный иск на главу парламента и председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики из-за принятия "антиколомойского закона".

Как сообщили сегодня в окружном административном суде Киева, обиженный Игорь Коломойский руками подконтрольного народного избранника решил потребовать признать действия Дмитрия Разумкова и Даниила Гетманцева противоправными.

В документах Поляков указал, что руководство Рады якобы "ненадлежащим образом организовало проведение внеочередное заседание парламента" и "нарушило положение регламента при рассмотрении закона о банках".

"Среди других требований иска - признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения Регламента ВР и ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" во время заседания профильного комитета 30 марта 2020. Речь идет о включении, рассмотрении и принятии решения по вопросам проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинским и Игорем Палицей", - отметили в ОАСК.

Судя по всему, Поляков, подавший в Раду прошение признать вчерашнее голосование несостоявшимся, пытается любой ценой заблокировать подписание нужного для Украины закона, который блокирует возвращение обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла т.н. "антиколомойский закон", упреждающий денационализацию "ПриватБанка". Сделали это парламентариями силами остатков "Слуги народа" и оппозиционных Зе команде партий.

13 мая нормативно-правовой акт был принят во втором чтении частью фракции "Слуга народа", "ЕС" и "Голоса". Нардепы от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" проголосовали против, как и группы парламентариев, которые отстаивают интересы обиженного олигарха.