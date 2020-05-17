"Слуга народа" объявила о смене тактики властей по войне на Донбассе

Мария Бардина рассказывает о "новой стратегии" Зеленского и команды

Пока Россия продолжает усиливать военное давление на Украину и наращивать интенсивность обстрелов на фронте, а западные дипломаты - вести переговоры с русскими за спиной у официального Киева, власти страны продолжают твердить о выборе "успешных тактик" по урегулированию конфликта.

В эфире пропагандистского телеканала "Наш" нардеп от пропрезидентской партии Мария Бардина объявила о том, что Владимир Зеленский выработал "четкую позицию по Донбассу и Крыму".

- Зеленский пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет и этого не произойдет в дальнейшем, – объявила парламентарий, "забыв" упомянуть о том, что при пятом главе государства односторонних отступлений сил при нарушениях договоренностей со стороны террористов просто не было. - Сейчас тактика меняется. Мы пытаемся придать более официальный статус переговорщикам Трехсторонней контактной группы. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства.

Только вот проблема заключается в том, что русские никого из официальных чиновников в ТКГ фактически и не ввели, и находятся в Минске как "сторонние наблюдатели". А вот украинская власть торопится провести выборы на территории "ДНР" и "ЛНР" даже без выхода с земель российско-террористических формирований.

Почему на Банковой так торопятся проводить местные выборы на территории, которая до сих пор оказывается оккупированной, неизвестно. Тем не менее, уже сегодня президент Зеленский ввел в состав Трехсторонней контактной группы так называемую "группу Ермака" - целый ряд членов правительства. А это значит, что в Минск будут ездить не только "пенсионеры украинской политики", но и действующие чиновники, которые уполномочены принимать серьезные решения.

Поможет ли это воплотить неадекватное решение о проведении выборов в "ДНР" и "ЛНР" еще не ясно. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.

Напомним, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета должно было быть подписано 25 марта, но капитуляцию приостановила пандемия коронавируса.