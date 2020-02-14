"Слуга народа" назвала китайский коронавирус маркетинговым ходом

Ольга Василевская-Смаглюк пополнила список неадекватов в "Слуге народа"

Не успела общественность как следует повозмущаться дебильными изречениями нардепа Брагара, как представители пропрезидентской партии подкинули новых зашкваров.

В четверг, 13 февраля, депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире антиукраинского канала "Наш" заявила о том, что ситуация с COVID-2019 - не более чем маркетинговый ход. Причём нацелен он "на увеличение продаж медицинских масок".

Более того, по словам нардепа, такого дебильного мнения придерживается большинство партии "Слуга народа".

- В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря - одни считают, что коронавирус это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, я считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами - купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было, - сказала недалекая народная избранница.

Кроме того, нардеп заявила, что буквально пару дней назад она присутствовала на заседании правительства, где вообще ни слова не сказали о возможной угрозе. А это свидетельствует не только о том, что в Кабмине вообще не понимают опасности, но и об игнорировании властями проблемы эвакуации украинцев из Уханя.

В то же время по состоянию на сегодня от нового коронавируса погибли 1 тысяча 383 человека, а количество зараженных выросло до 64 тысяч.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже несколько суток не могут эвакуировать из Уханя.