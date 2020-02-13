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На Закарпатье поместили в карантин гражданина Китая (ВИДЕО)

21:00
Гражданин Китая пробудет в инфекционке Ужгорода как минимум две недели - фото 1
Гражданин Китая пробудет в инфекционке Ужгорода как минимум две недели

В четверг, 13 февраля, недавно прибывший в Украину из КНР мужчина обратился к врачам с просьбой его госпитализировать. Его незамедлительно отправили в инфекционку.

Как заявил сегодня глава областной инфекционной больницы Ужгорода Михаил Поляк, китаец не имел жалоб на плохое самочувствие, но пошел в больницу "по собственному желанию".

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- Иностранец здоровый. Он обратился к нам сам, но по инструкции министерства здравоохранения его нужно обязательно положить в больницу на две недели. Инкубационный период у нового коронавируса составляет как раз 14 дней, - отметил чиновник. - Прибыл гражданин Китая в Ужгород вчера вечером на поезде из Киева.

В Украине же потенциально опасный мужчина оказался после полета из КНР с пересадкой в Дубае.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А пока наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже несколько суток не могут эвакупировать из Уханя.

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