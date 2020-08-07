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"Слуга народа" накатала заяву в ГБР на замглавы МИД из-за официальной позиции Украины

09:00
Дарью Володину перемкнуло из-за постоянной официальной позиции Украины - фото 1
Дарью Володину перемкнуло из-за постоянной официальной позиции Украины

Вечером в четверг, 7 августа, Дарья Володина похвасталась открытием уголовного дела против Василия Боднара, который в данный момент занимает пост заместителя министра иностранных дел Украины.

Как написала в своем Telegram-канале явно не понимающая происходящего представительница "Слуги народа", в официальном письме-разъяснении позиции Украины по поводу геноцида армян она усмотрела "неправомерное действие должностных лиц МИД".

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В частности, Боднара, который документ и написал. И хотя письмо было опубликовано 24 апреля, Володина почему-то "раздуплилась" только сейчас. Не разбираясь в том, какими были аргументы и мотивы предоставления многолетней позиции нашей страны, "Слуга народа" решила хайпануть.

Как написал сам Боднар на своей странице в Facebook, происходящее является театром абсурда, поскольку официальный Киев постоянно не признавал массовые убийства армян в 1915-1916 на территориях Османской империи геноцидом.

"Отстаивал и отстаиваю национальные интересы и позицию Украинского государства. Действовал в пределах полномочий и компетенции на основании действующего законодательства Украины. В подписанном мною письме отражена официальная позиция Украины, а не моя личная. Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель - министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства", - отметил замминистра.

Причина же, по которой наша страна не признает геноцида армян, вполне аргументирована: в конвенции ООН этот термин имеет другое определение. Кроме того, Армения не признала Голодомор в Украине геноцидом.

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