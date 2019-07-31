Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"

Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"

Намедни стартовала учеба у новоизбранных депутатов "Слуг народа". Казалось бы, все будет "стильно, весело и задорно". Но советник Зеленского Никита Потураев сразу решил спустить всех с небес на землю.

Об этом сообщают СМИ.

На записи (листайте ниже – прим. ред) Потураев сразу расставил все точки над "І".

"Как вы здесь оказались? Я вам объясню как. Потому что моя работа объяснять как. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский”, - заявил он.

И добавил следующее.

"Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? Это с английского означает "часть". Часть общества. Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами. Это ваша задача на эту неделю”, - сказал, как отрезал, Потураев.

Что-то нам эта речь напоминает.

Отметим, что слугам народа и вправду нужно много что изучить и понять. Например, как найти оленя. Надеемся, новые депутаты с этим уже успешно справились.

А пока они ищут оленей, сеть продолжает высмеивать "трускавецкие курсы".

Пример раз.

Пример два.

Пример три.

Пример четыре.