война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"

08:59
Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе" - фото 1
Вы никто: "Слуг народа" жестко унизили в "школе"

Намедни стартовала учеба у новоизбранных депутатов "Слуг народа". Казалось бы, все будет "стильно, весело и задорно". Но советник Зеленского Никита Потураев сразу решил спустить всех с небес на землю.

Нардепов "Слуги народа" просят найти оленя – ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

На записи (листайте ниже – прим. ред) Потураев сразу расставил все точки над "І".

"Как вы здесь оказались? Я вам объясню как. Потому что моя работа объяснять как. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский”, - заявил он.

И добавил следующее.

"Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? Это с английского означает "часть". Часть общества. Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами. Это ваша задача на эту неделю”, - сказал, как отрезал, Потураев.

Что-то нам эта речь напоминает.

Отметим, что слугам народа и вправду нужно много что изучить и понять. Например, как найти оленя. Надеемся, новые депутаты с этим уже успешно справились.

А пока они ищут оленей, сеть продолжает высмеивать "трускавецкие курсы".

Пример раз.

Вы никто: 'Слуг народа' жестко унизили в 'школе' - фото 185168

 

Пример два.

Вы никто: 'Слуг народа' жестко унизили в 'школе' - фото 185169
Пример три.
Вы никто: 'Слуг народа' жестко унизили в 'школе' - фото 185170
Пример четыре.
Вы никто: 'Слуг народа' жестко унизили в 'школе' - фото 185182
Напомним, "аследник Супрун" вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа школа депутаты Новости Украина
Страна
powered by lun.ua
Другое на тему
Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО - фото 1
Кличко встретился с адвокатом Трампа - ФОТО
11:49
Арест NEYMA: появилась реакция России - фото 1
Арест NEYMA: появилась реакция России
10:02
Судьи Окружного админсуда Киева получили повестки в ГПУ - фото 1
К бегству приготовиться: Луценко предупредил судей ОАСК о вручении подозрений
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...