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Слишком много зараженных: Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина

14:00
Официально карантин не могут послаблять на большей части Украины - фото 1
Официально карантин не могут послаблять на большей части Украины

Хотя все карантинные ограничения в Украине являются полной профанацией и на самом деле большинством народа игнорируются, в правительстве констатируют тот факт, что ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается.

Как заявил в воскресенье, 13 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на сегодня статистические данные не позволяют правительству объявить смягчение карантинных мер в 19 областях страны, где даже при отсутствии адекватного тестирования населения цифры заболеваемости весьма велики.

В Украине выявили 2476 новых случаев заражения COVID-19

- Кроме Киева не готовы к смягчению карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская , Черновицкая и Черниговская области, - отметил глава МОЗ. - В этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

Из-за чего в стране бушует коронавирус, в лабораториях не хватает тестов, а в больницах заканчиваются койкоместа, догадаться не сложно: в Зе команде банально распилили выделенные на борьбу с COVID-19 деньги, а также провалили коммуникацию с большей частью не слишком разумного населения.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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