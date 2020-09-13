В Украине выявили 2476 новых случаев заражения COVID-19

Выявление новых случаев заражения коронавирусом серьезно "хромает"

В субботу, 12 сентября, в тех лабораториях ЦОЗ, в которых еще остались тесты, провели намного меньше анализов, из-за чего официальная статистика зараженных сразу же пошла вниз.

И хотя цифра выявленных случаев упала именно из-за меньшего количества тестирования, чиновники наверняка сразу же заявят о предстоящем выходе на "плато" и скорой победе над коронавирусом.

По крайней мере, с начала пандемии практически любые фиктивно подогнанные цифры в МОЗ и Центре общественного здоровья почему-то сразу же планируют выдавать за собственные достижения. При этом никаких предпосылок к улучшению ситуации нет и не предвидится.

- За прошлые сутки в организме 2476 украинцев был обнаружен вирус COVID-19. Больше всего больных выявили в Киеве и Тернопольской области. Также за субботу от коронавируса умерли 30 человек. Выписали же за вчерашний день всего лишь 547 человек.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.