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Следствие по Майдану продолжат. в ВРУ одобрили поправку

Вчера, 23:30
Следствие по Майдану продолжат. в ВРУ одобрили поправку - фото 1
Следствие по Майдану продолжат. в ВРУ одобрили поправку

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ одобрил поправку, необходимую для дальнейшего расследования преступлений против Майдана.

Остановка следствия по Майдану: в ГБР нашли оправдание

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно источнику, упомянутой поправкой будут внесены изменения в действующий закон "О Государственном бюро расследований", что в свою очередь позволит передать дела по Майдану из ГПУ в ГБР. Соответствующее решение поддержали 18 из 19 членов комитета.

Напомним, в ноябре 2019 г. Верховная Рада Украины должна была проголосовать за изменения к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести часть из них в бюро из-под ведомства ГПУ. Но этого не произошло.

20 ноября ГПУ прекратила функцию досудебного расследования преступлений против Майдана. Однако в пресс-службе прокуратуры поспешили подчеркнуть, что учреждение продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, т.е. проводить организацию и координацию досудебного следствия. Все нерасследованные дела по Революции Достоинства отныне должны перейти в ведомство ГБР.

На данный момент в бюро уже сформирован отдел по расследованию событий 2013-2014 гг. Как заявил Роман Труба, туда вошли "лучшие, профессиональные следователи", однако к работе они еще не приступили.

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Майдан Верховна Рада ГПУ Новости Украина
Украинская правда
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