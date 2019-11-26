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Остановка следствия по Майдану: в ГБР нашли оправдание

17:40
Остановка следствия по Майдану: в ГБР нашли оправдание - фото 1
Остановка следствия по Майдану: в ГБР нашли оправдание

Глава ГБР Роман Труба отрицает остановку расследования дел Майдана из-за отсутствия нормы о передачи дел из ГПУ в ГБР.

В ГПУ остановили дело о снайперах Евромайдана

Об этом политик сообщил в Telegram.

"Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности", заявил следователь и уточнил, что расследовать пока нечего, так как ГПУ еще не передала материалы производств.

Остановка следствия по Майдану: в ГБР нашли оправдание - фото 191869

Роман Труба

Напомним, в ноябре 2019 г. Верховная Рада Украины должна была проголосовать за изменения к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана и перевести часть из них в бюро из-под ведомства ГПУ. Но этого не произошло.

20 ноября ГПУ прекратила функцию досудебного расследования преступлений против Майдана. Однако в пресс-службе прокуратуры поспешили подчеркнуть, что учреждение продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, т.е. проводить организацию и координацию досудебного следствия. Все нерасследованные дела по Революции Достоинства отныне должны перейти в ведомство ГБР.

На данный момент в бюро уже сформирован отдел по расследованию событий 2013-2014 гг. Как заявил Роман Труба, туда вошли "лучшие, профессиональные следователи", однако к работе они еще не приступили.

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ГБР Майдан ГПУ Роман Труба Новости Украина
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