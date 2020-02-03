Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

"Слава Украине!": Эрдоган ярко поприветствовал украинских военных – ВИДЕО

15:30
"Слава Украине!": Эрдоган ярко поприветствовал украинских военных – ВИДЕО - фото 1
"Слава Украине!": Эрдоган ярко поприветствовал украинских военных – ВИДЕО

В понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киеве и ярко поприветствовал наших военнослужащих.

Путин с Эрдоганом открыли "Турецкий поток". Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Прибыв к Мариинскому дворцу, глава Турции подошел к микрофону и поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине". В ответ те ответили "Героям Слава".

После полагающегося церемониала Эрдоган вместе с Зеленским удалился для переговоров тет-а-тет.

По завершению встречи политиков состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Турции и Украины. Также будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, первая встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана состоялась 7 августа 2019 г. О том, как прошла встреча и о чем удалось договориться политикам вы узнаете здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Они прилетели из Китая: В Киеве срочно госпитализировали 2 человек - фото 1
Они прилетели из Китая: В Киеве срочно госпитализировали 2 человек
18:30
"Слуга народа" откроет новую школу для депутатов - фото 1
"Слуга народа" откроет новую школу для депутатов
17:30
Нидерланды предъявили обвинение ключевым фигурантам дела МН17 - фото 1
Гибель рейса MH17: Нидерланды выдвинули обвинения исполнителям теракта
17:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
Вчера, 20:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35