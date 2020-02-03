"Слава Украине!": Эрдоган ярко поприветствовал украинских военных – ВИДЕО

"Слава Украине!": Эрдоган ярко поприветствовал украинских военных – ВИДЕО

В понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киеве и ярко поприветствовал наших военнослужащих.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Прибыв к Мариинскому дворцу, глава Турции подошел к микрофону и поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине". В ответ те ответили "Героям Слава".

После полагающегося церемониала Эрдоган вместе с Зеленским удалился для переговоров тет-а-тет.

По завершению встречи политиков состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Турции и Украины. Также будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, первая встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана состоялась 7 августа 2019 г. О том, как прошла встреча и о чем удалось договориться политикам вы узнаете здесь.