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Зеленский встретился с Эрдоганом. О чем они договорились?

Вчера, 21:37
Зеленский встретился с Эрдоганом. О чем они договорились? - фото 1
Зеленский встретился с Эрдоганом. О чем они договорились?

В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Анкару для встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Дональд Трамп поздравил Зеленского и кое-что пообещал

Об этом сообщает Офис Президента.

Прибыв к дворцу президента Турции, Зеленский отстоял торжественную часть и удалился с Эрдаганом на переговоры.

Зеленский встретился с Эрдоганом. О чем они договорились? - фото 185588
 
Во время тет-а-тет, президенты в первую очередь обсудили крымский вопрос.

"Мы вместе найдем путь, который заставит РФ уважать международное право, вернуть мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политических заключенных. Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму на свою сторону", - заявил Владимир Зеленский.

А вот каким образом всего этого удастся достичь, гарант так и не уточнил.

На встрече стороны подняли и экономические вопросы. В частности, Реджеп Эрдоган анонсировал скоро заключение договора о зоне свободной торговли.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - заявил президент Турции.

Президент Украины также воодушевился углублением экономического сотрудничества и пригласил к нам турецких инвесторов.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский встретится с Трампом. Названа дата.

Зеленский встретится с Трампом. Названа дата
https://beztabu.net/novosti_t4952
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