Зеленский встретился с Эрдоганом. О чем они договорились?
В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Анкару для встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Об этом сообщает Офис Президента.
Прибыв к дворцу президента Турции, Зеленский отстоял торжественную часть и удалился с Эрдаганом на переговоры.
"Мы вместе найдем путь, который заставит РФ уважать международное право, вернуть мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политических заключенных. Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму на свою сторону", - заявил Владимир Зеленский.
А вот каким образом всего этого удастся достичь, гарант так и не уточнил.
На встрече стороны подняли и экономические вопросы. В частности, Реджеп Эрдоган анонсировал скоро заключение договора о зоне свободной торговли.
"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - заявил президент Турции.
Президент Украины также воодушевился углублением экономического сотрудничества и пригласил к нам турецких инвесторов.
"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский встретится с Трампом. Названа дата.
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