Скажене весілля 2018: Смотреть онлайн фильм

Скажене весілля 2018: онлайн бесплатно в хорошем качестве

Создатели фильма "Скажене весілля" Юрий Горбунов и Влад Дикий распространили свой фильм в сети, так что теперь его можно смотреть и пересматривать онлайн совершенно бесплатно.

Фильм "Скажене весілля 2018" появился на YouTube-канале продакшна Film.ua. Теперь его можно посмотреть в хорошем качестве полностью бесплатно.

На экранах можно будет увидеть Потапа в роли священника Евлампия и MONATIKа в роли дьяка Пилипона. Кроме того, в фильме появятся сам Юрий Горбунов и даже Олег Винник.

Видео с фильмом в свободном доступе в качестве подарка на новогодние праздники от создателей и "1+1"

Скажене весілля 2018 смотреть онлайн бесплатно полную версию:

Лента "Скажене весілля" стала первой частью будущей комедийной кинофраншизы о Василии Середюке и его семье. Лента погрузит зрителя в подготовку к свадьбе и само празднование - бесконечный источник юмора и национального колорита.

Фильм вышел в прокат 4 октября 2018. Конечно, у фильма будет продолжение - Скажене весілля 2 смотрите в кинотеатрах с 25 декабря 2019.