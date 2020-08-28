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Я, ты, он, она: Смотреть онлайн романтическую комедию

15:15
"Я, ты, он, она" - смотреть онлайн - фото 1
"Я, ты, он, она" - смотреть онлайн

Фильм от студии "Квартал 95" "Я, ты, он, она", в котором главные роли сыграли Владимир Зеленский, Настя Короткая, Надя Дорофеева и Евгений Кошевой, уже доступен онлайн и вы можете смотреть его бесплатно просто на БЕЗ ТАБУ.

Премьера романтической комедии от студии "Квартал 95" на больших экранах состоялась 27 декабря 2018 года. С тех пор много изменилось - Надя Дорофеева бросила "Время и Стекло", а Зеленский вообще стал президентом Украины.

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Более того, фильм стал настоящим хитом и его увидели миллионы людей. А еще - теперь его можно смотреть онлайн.

"Я, ты, он, она 2018 - смотреть онлайн бесплатно полную версию:

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Почему обязательно нужно посмотреть романтическую комедию "Я, ты, он, она":

1. Настроиться на праздничное настроение

Если хотите насладиться просмотром доброй, атмосферной, смешной, легкой и очень теплой романтической комедией о любви, то "Я, ты, он, она" - то, что нужно. Вас ждет заряд добра и хорошего настроения, который вы обязательно унесете с собой в следующий год.

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Премьера "Я, ты, он, она" состоится 27 декабря

2. Сэкономить на семейном психологе

Это кино - настоящая пошаговая инструкция, как спасти брак, если оба устали и опустили руки. И в то же время - фильм учит тому, как не стоит вести себя с любимым человеком. Это приятный и веселый способ сэкономить на семейном психологе. Вы увидите конкретные примеры совместных действий партнеров, после которых жизнь со своей половинкой уже не будет прежней.

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Владимир Зеленский и Настя Короткая на своем примере покажут, как спасти брак

3. Узнать, что Надя Дорофеева – отличная актриса

"Я, Ты, Он, Она" - отличный новогодний подарок для юных фанатов Нади Дорофеевой. Увидеть дебют своего кумира в компании Владимира Зеленского, Евгения Кошевого, Насти Короткой и других звезд украинского шоу-бизнеса захочет каждый подросток. Так что добрая семейная комедия обязательна к просмотру родителей и детей.

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Роль в "Я, ты, он, она" стала для Нади Дорофеевой дебютом в кино

4. Услышать популярные хиты и вспомнить старенькие душевные песни

В фильме звучат песни самых популярных украинских музыкантов: групп "Антитела", "Без Обмежень" и Сергея Бабкина, от которых действительно пробирает до мурашек. Ну, и без Олега Винника, конечно же, никуда. А вот под какой мировой хит Владимир Зеленский пускается в пляс, готовя завтрак на кухне, увидите сами.

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В фильме "Я, ты, он, она" зрители услышат треки Сергея Бабкина
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В фильме "Я, ты, он, она" зрители услышат треки группы "Без обмежень"

5. Напомнить себе, какая же красивая наша страна

Зрители смогут узнать на экране свои самые любимые места Киева и Львова, а также смогут посмотреть на них с другой стороны. Скорее всего, после просмотра вам обязательно захочется устроить себе незапланированный, непредсказуемый и очень яркий отпуск. А еще, если вы не видели столичный Речной вокзал после ремонта, то знайте, в кадре именно тут происходят погони на мотоциклах.

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Съемки "Я, ты, он, она" проходили в Киеве и во Львове
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Съемки "Я, ты, он, она" проходили в Киеве и во Львове

 

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