І будуть люди: Дата выхода, актеры, трейлер
Осенью на канале СТБ состоится большая премьера - сериал-эпопея "І будуть люди". все подробности большого проекта - читайте на БЕЗ ТАБУ.
Сюжет сериала
"І будуть люди"... - это не только незаконченная фраза из стихотворения Тараса Шевченко, но и название романа несколько подзабытого классика украинской литературы времен советской оккупации Анатолия Димарова. Роман написан в модной для первой половины 20 века форме - саги, то есть долгоиграющей истории семьи или группы людей. В советской литературе в такой манере написан "Тихий Дон" Шолохова (или того, чей труд он присвоил), а также еще масса других произведений.
Роман Димарова - из их числа. Тема - история украинского села первой трети двадцатого века, пережившего такие события как первая мировая война, революция, приход советской власти и все последующие ужасы. Естесственно, что при СССР честно написать об этом никому бы не дали. Вот и роман Димарова был жестоко порезан - цензоры убрали более ста страниц, чтобы скрыть преступления большевиков, которые сейчас историки называют геноцидом украинцев.
Разработка проекта длилась три года
Будем надеяться, что новый сериал восстановит историческую правду и покажет роман в его первоначальном формате. За это отвечают СТБ и FILM.UA.
Постер
В сериале 12 серий - 12 главных героев и 12 историй. Здесь есть история драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни.
Сериал расскажет про людей, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.
Актеры и роли
- Остап Дзядек в роли Оксена Ивасюты
- Акмал Гурезов в роли Василя Ганжи
- Елена Борозенец в роли Татьяны Свитличной
- Катерина Григоренко в роли Олеси Ивасюты
- Виктор Жданов в роли Свирида Ивасюты
- Константин Темляк в роли Олега Мирославского
- Александр Пискунов в роли Федора Свитличного
- Александр Мавриц в роли Михайла Гайдука
- Макар Тихомиров в роли Миколи Гайдука
- Виталий Ажнов в роли Володьки Твердохлиба
- Алина Костюкова в роли Ольги Ковальчук
- Игорь Колтовский в роли Григория Гинзбурга
Трейлер
І будуть люди 2020 - смотреть трейлер онлайн:
Где смотреть
Премьера сериала состоится в понедельник, 14 сентября 2020 года.
Время начала показа - 20:15 на канале СТБ. Серии будут выходить с понедельника по четверг.
Всего в сериале 12 серий.
Будет ли второй сезон
У Димарова есть и роман-продолжение под названием "Боль и гнев", за него он получил Шевченковскую премию, а потому - если сериал "І будуть люди" будет тепло встречен аудиторией, то почему бы и не быть продолжению.