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І будуть люди: Дата выхода, актеры, трейлер

11:52
І будуть люди - смотреть онлайн - фото 1
І будуть люди - смотреть онлайн / СТБ

Осенью на канале СТБ состоится большая премьера - сериал-эпопея "І будуть люди". все подробности большого проекта - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Сюжет сериала

"І будуть люди"... - это не только незаконченная фраза из стихотворения Тараса Шевченко, но и название романа несколько подзабытого классика украинской литературы времен советской оккупации Анатолия Димарова. Роман написан в модной для первой половины 20 века форме - саги, то есть долгоиграющей истории семьи или группы людей. В советской литературе в такой манере написан "Тихий Дон" Шолохова (или того, чей труд он присвоил), а также еще масса других произведений.

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Роман Димарова - из их числа. Тема - история украинского села первой трети двадцатого века, пережившего такие события как первая мировая война, революция, приход советской власти и все последующие ужасы. Естесственно, что при СССР честно написать об этом никому бы не дали. Вот и роман Димарова был жестоко порезан - цензоры убрали более ста страниц, чтобы скрыть преступления большевиков, которые сейчас историки называют геноцидом украинцев.

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Разработка проекта длилась три года

Будем надеяться, что новый сериал восстановит историческую правду и покажет роман в его первоначальном формате. За это отвечают СТБ и FILM.UA.

Постер

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В сериале 12 серий - 12 главных героев и 12 историй. Здесь есть история драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни.

Сериал расскажет про людей, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

Актеры и роли

  • Остап Дзядек в роли Оксена Ивасюты
  • Акмал Гурезов в роли Василя Ганжи
  • Елена Борозенец в роли Татьяны Свитличной
  • Катерина Григоренко в роли Олеси Ивасюты
  • Виктор Жданов в роли Свирида Ивасюты
  • Константин Темляк в роли Олега Мирославского
  • Александр Пискунов в роли Федора Свитличного
  • Александр Мавриц в роли Михайла Гайдука
  • Макар Тихомиров в роли Миколи Гайдука
  • Виталий Ажнов в роли Володьки Твердохлиба
  • Алина Костюкова в роли Ольги Ковальчук
  • Игорь Колтовский в роли Григория Гинзбурга
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аутентичные костюмы - особое достоинство фильма

Трейлер

І будуть люди 2020 - смотреть трейлер онлайн:

Где смотреть

Премьера сериала состоится в понедельник, 14 сентября 2020 года.

Время начала показа - 20:15 на канале СТБ. Серии будут выходить с понедельника по четверг.

Всего в сериале 12 серий.

Будет ли второй сезон

У Димарова есть и роман-продолжение под названием "Боль и гнев", за него он получил Шевченковскую премию, а потому - если сериал "І будуть люди" будет тепло встречен аудиторией, то почему бы и не быть продолжению.

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І будуть люди СТБ Новости Украина
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