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Скандальный глава госохраны Гелетей подал в отставку

19:40
Гелетей уходит из УГО - фото 1
Гелетей уходит из УГО

В среду, 22 мая, Валерий Гелетей, возглавляющий Управление государственной охраны с 2014-го года, написал рапорт об увольнении с должности по собственному желанию.

Отметившийся не только работой без эксцессов, но и участием в нескольких скандалах генерал-полковник написал о подаче рапорта на своей странице в Facebook.

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Свой поступок он пояснил тем, что понимает необходимость новоизбранного президента сформировать собственную команду. Но увольняться до инаугурации руководителю государственной охраны, как утверждает Гелетей, было бы безответственно:

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно".

Примечательно, что за годы службы генерал-полковник несколько раз попадал в неприятные ситуации. Во-первых, он использовал подчиненных для обслуживания собственного дня рождения. Во-вторых, прикрывал разрушение на земельном участке Петра Порошенко исторического памятника.

Тем не менее, запомнится большинству украинцев совсем не это, а инцидент с нардепом Владимиром Парасюком, который обозвал начальника УГО и даже ударил его ногой.

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