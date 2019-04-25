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Скандальный заместитель Луценко подал в отставку

25 апреля, 10:00
Енин увольняется - фото 1
Енин увольняется

Скандально известный заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин решил покинуть должность, а его отставка повлечет за собой расформирование зашкваренной группы правоохранителей Константина Кулика.

Об отставке заместителя Луценко сообщили источники издания "Левый берег" в генпрокуратуре Украины.

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Примечательно, что Енин за время своей работы при куме Порошенко был участником многих скандалов, и выступал человеком Луценко вплоть до последних дней. Но на днях он объявил о своей готовности сотрудничать с Владимиром Зеленским и желании возглавить ГПУ, что может зачитываться за попытку переобуться и сбежать из команды проигравших.

Как известно, еще в конце марта Енин отменил подозрения политикам-фигурантам уголовного дела Сергея Курченко, соратникам Петра Порошенко Борису Ложкину, Валерии Гонтаревой и Алексею Филатову. Подписывал документы лично Константин Кулик, который в числе первых из ГПУ начал играть на руку Зеленскому.

Как известно, 28 декабря прошлого года Луценко заявил, что прокуроры объявили о подозрении 98 участникам схем беглого Курченко. А уже под выборы Константин Кулик обвинил в отмывании денег едва ли не лично Петра Порошенко, а также заявил, что в преступлениях якобы участвовали приближенные к президенту.

Нардепы же от БПП, руководство ГПУ и представители Администрации президента, по его словам, "вмешивались в расследование дела Курченко".

Впрочем, тогда Енин, судя по всему, спас окружение Порошенко, а теперь он решил покинуть пост. С чем связано его увольнение, пока неизвестно.

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ГПУ Юрий Луценко отставка Константин Кулик Новости
Левый берег
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