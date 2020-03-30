Сивохо вышвырнули из СНБО - СМИ

Сивохо вышвырнули из СНБО - СМИ

Советника главы СНБО Сергея Сивохо лишили занимаемой должности.

Об этом сообщает "Детектор.медиа" со ссылкой на Аппарат СНБО.

"По состоянию на 24 марта с.г. Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в ответе на запрос СМИ.

Отметим, что во время своей работы в СНБО Сергей Сивохо отметился целым рядом противоречивых высказываний и инициатив. Самой скандальной из них является идея запуска Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что он абсолютно бесперспективен, что и подтвердилось на следующий же день: 18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск платформы.

12 марта Сергей Сивохо снова попытался представить т.н. "Национальную платформу примирения и единства". Но не совсем удачно.