Символ Киева частично разобрали…на цветмет – ФОТО

21:30 11 мая,

Известный памятник Киева разобрали…на цветмет – ФОТО

Памятник основателям Киева частично повредили ради цветного металла.

Об этом сообщает фб-паблик "Типичный Киев".

"С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку", - сказано в сообщении.

Отметим, что скульптурная композиция мифическим основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди – давно уже стала символом украинской столицы.Памятник также является одним из мест паломничества для всех свадебных пар города каштанов.

И сегодняшнее приключение далеко не первое ЧП со столичной "семьей". В 2010 г., аккурат в ночь перед инаугурацией Януковича, памятник треснул у самого основания. Многие тогда восприняли это как дурной знак.

Напомним, киевлян хлебом не корми, а дай покритиковать странные задумки властей. И мы полностью поддерживаем их. Ведь иначе как халтурой новые скульптуры у Мариинского парка не назовешь. Впрочем, судите сами.