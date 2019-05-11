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Символ Киева частично разобрали…на цветмет – ФОТО

11 мая, 21:30
Известный памятник Киева разобрали…на цветмет – ФОТО - фото 1
Известный памятник Киева разобрали…на цветмет – ФОТО

Памятник основателям Киева частично повредили ради цветного металла.

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Об этом сообщает фб-паблик "Типичный Киев".

"С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку", - сказано в сообщении.

Символ Киева частично разобрали…на цветмет – ФОТО - фото 180818

Отметим, что скульптурная композиция мифическим основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди – давно уже стала символом украинской столицы.Памятник также является одним из мест паломничества для всех свадебных пар города каштанов.

Символ Киева частично разобрали…на цветмет – ФОТО - фото 180817

И сегодняшнее приключение далеко не первое ЧП со столичной "семьей". В 2010 г., аккурат в ночь перед инаугурацией Януковича, памятник треснул у самого основания. Многие тогда восприняли это как дурной знак.

Напомним, киевлян хлебом не корми, а дай покритиковать странные задумки властей. И мы полностью поддерживаем их. Ведь иначе как халтурой новые скульптуры у Мариинского парка не назовешь. Впрочем, судите сами.

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Киев памятник Новости Украина
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