В Крыму разбили памятник татарским героям ВОВ

17:00 09 мая,

В Крыму разбили памятник татарским героям ВОВ

В понедельник, 6 мая, в Мамашае (оккупированный Крым – прим. ред) татарская община обновила мемориальные плиты героям ВОВ. Однако им судилось простоять недолго….

Об этом сообщает фб-паблик Crimean Tatars.

"Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них – ни одного крымскотатарского. А ведь из этого села на войну ушло много крымских татар. На обновлённых плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 – крымские татары", - сообщила группа.

Обновленный памятник простоял всего три дня.

"В ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты. Это обнаружили утром Дня победы, когда по всей стране уже чествовали ветеранов, отдавали дань памяти погибшим на войне, вовсю звучали победные марши и шли маршем бессмертные полки", - с грустью резюмировал Crimean Tatars.

Проводится ли следствие "правоохранителями" оккупантов- неизвестно.

Напомним, 30 апреля, "полиция" Крыма провела незаконный обыск у нескольких крымских татар. Агрессивным действиям силовиков подверглись Руслан Бекиров, Ролан Османов и Дилявер Бекиров.

Больше всех досталось Руслану Бекирову. После обыска, мужчину увезли на сдачу анализов, а затем доставили в Киевский РОВД Симферополя, где дали позвонить родным.