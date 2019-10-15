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Штаты не дали визы российским дипломатам, которые хотели выступать в ООН

12:00
Штаты массово отказывают в визах российским дипломатам - фото 1
Штаты массово отказывают в визах российским дипломатам

Российских террористов в Соединенных Штатах не жалуют, даже тех, кто должен участвовать в заседаниях Генеральной Ассамблеии Организации Объединенных Наций. Всему виной и агрессия РФ в Европе, и постоянные попытки Кремля заслать в США шпионов.

Российские наркоторговцы-дипломаты начали массово ныть о том, с какими трудностями пришлось столкнуться официальной делегации РФ при поездке в Нью-Йорк на ГА ООН.

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Как утверждает постпред страны-агрессора при Организации Геннадий Кузьмин, перед заседаниями Генассамблеи Москва подавала документы своих дипломатов для получения виз, но 18 адептам путинского террора в итоге отказали.

Допуск в Штаты не получили и дипломаты, и переводчики, которые должны были адаптировать выступления русских на английский.

В частности, русские пытались отправить в Нью-Йорк присутствующих в санкционных списках главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, главаря комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, а также возглавляющему комитет по международным делам Совета Федерации Константина Косачева.

Кроме того, тенденция невыдачи виз для чиновников РФ сохраняется. Их нещадно банят, не глядя на миссию официальных делегаций - едут ли они на российско-американский форум или на крупные международные мероприятия.

За последнюю неделю, как утверждают путинские ватоголовые соратники, ни одному дипломату не выдали ни одной визы.

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