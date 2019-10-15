Отравитель Скрипалей рассекретил главаря сверхсекретной группировки ГРУ

Российские террористы засветились на свадьбе дочери своего командира

Благодаря полнейшей отсутствии квалификации и уверенности в своей безнаказанности российских диверсантов, западным разведкам удалось найти данные о работе войсковой части ГРУ №29155, где правит бал генерал-майор Андрей Аверьянов.

На террориста вышли, связав все данные о масштабных преступлениях РФ в странах Европы. Как оказалось, вверенное Аверьянову подразделение с десяток лет шатает заборы в странах-членах ЕС.

Боевики из ГРУ занимались не только отравлением Скрипалей, но и военным переворотом в Черногории, захватом Крыма и развязыванием войны на Донбассе.

Об этом свидетельствуют, к примеру, данные приложения Getconact, где Аверьянов подписан как "Андрей Крым", и "Андрей Сенеж". В Сенеже, к слову, базируется главная база сил специального назначения РФ.

Доказательство причастности Аверьянова к работе ГРУ можно найти на сайте фирмы, которая занимается съемкой свадебных фото.

Гуляли свадьбу дочери Аверьянова террористы в отеле, который находится вблизи базы "Сенеж" сил ССО РФ, а на бракосочетании присутствовал герой России Анатолий Чепига, который и использовал "Новичок" вместе со своим подельником Мишкиным.





Присутствовал на свадьбе и Александр Мишкин, но на выложенных в открытый доступ снимках его не найти. Тем не менее, на фото стенда с рассадкой гостей его фамилия фигурирует. Солсберецкие отравители были указаны как "Петров и Боширов".

Аверьянов же, как утверждают журналисты Bellingcat, в последние годы регулярно посещал Европу, особенно часто – Вену.

Присутствие в открытом доступе совместных фотографий участников группировки свидетельствует о полной уверенности террористов в своей безнаказанности. Они даже не скрывают своего знакомства, хотя хлипкая легенда гласит, что Чепига и Мишкин "занимаются продажей спортивного питания".

Впрочем, переживать за наказание им, в принципе, и не следует, ведь с Евросоюзе на серьёзный акт агрессии с применением химического оружия отреагировали "серьезными санкциями", которые касаются нескольких частных лиц из РФ и сирийских чиновников.